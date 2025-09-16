Johan Vlemmix deelt biljetten met Máxima uit op Prinsjesdag

De wekker van Oranjefan Johan Vlemmix ging dinsdagochtend al om 03.00 uur. Als een van de eersten voegde hij zich bij Oranjefans bij Paleis Noordeinde om Prinsjesdag volledig mee te maken.

De 66-jarige Vlemmix heeft dit jaar een koffer bij zich met 5000 biljetten met het hoofd van koningin Máxima erop. “Deze ga ik uitdelen”, vertelt Vlemmix aan het ANP. “Het zou leuk zijn als er in de toekomst echt biljetten komen met Máxima erop.”

De koninklijke familie vertrekt rond 13.00 uur met de glazen koets van het paleis naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Daar leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Prinses Ariane woont dit jaar voor het eerst Prinsjesdag bij. Na de troontrede keert de familie terug naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène.