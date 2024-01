John Travolta denkt graag terug aan dansen met prinses Diana

John Travolta denkt graag terug aan zijn dans met prinses Diana in 1985. De acteur benoemde het moment vrijdag ook nog eens, tijdens het uitreiken van een luchtvaartprijs aan prins Harry. Hij kreeg de prijs voor zijn werk in het Britse leger.

De toespraak is niet uitgezonden, maar Real Housewives of Beverly Hills-ster Mario-Max Schaumburg-Lippe blikt tegenover het tijdschrift HELLO! terug op de avond. “John Travolta reikte de prijs uit en hij verwees naar de dans met Harry’s moeder, prinses Diana, toen prins Harry één jaar oud was.”

Volgens de realityster zei de Grease-acteur dat de toespraak heel ontroerend was. “Hij zei; nu zie ik je weer, onder een nieuwe omstandigheid, op een nieuwe manier.”

De foto waarop Travolta en de toen 24-jarige Diana dansen, werd wereldberoemd. Het was op een feestje van president Ronald Reagan en first lady Nancy Reagan in het Witte Huis.