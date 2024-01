John Travolta overhandigt luchtvaartprijs aan prins Harry

Prins Harry is vrijdag opgenomen in de Living Legends of Aviation. Acteur John Travolta presenteerde de avond en overhandigde de prins de luchtvaartprijs voor zijn werk in in het Britse leger.

Tijdens de opening vroeg Travolta de prins naar zijn eerste vlucht en wat hij zich nog kon herinneren. “Dat is geheim”, antwoordde de 39-jarige Harry lachend. Verder liet de prins, die zijn vrouw Meghan thuis had gelaten, zich weinig zien. Hij verdween al snel achter de schermen in het Beverly Hilton hotel in Beverly Hills.

De uitreiking van de ereprijs werd in 2003 opgezet. Harry heeft tien jaar in het Britse leger gezeten en is twee keer in Afghanistan geweest. Hij was daar onder meer helikopterpiloot.