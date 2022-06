Johnson: ik verdedig Rwanda-deal bij prins Charles

De Britse premier Boris Johnson zegt dat hij, als het onderwerp ter sprake komt, de deal die Londen heeft met Rwanda voor de opvang van asielzoekers, zal verdedigen bij kroonprins Charles. Volgens Britse media heeft de prins zich in de privésfeer negatief over het plan uitgelaten. Hij zou het ‘afschuwelijk’ hebben genoemd.

In de Rwandese hoofdstad Kigali, waar Johnson is voor een vergadering met de leiders uit het Britse Gemenebest, zei hij: “Veel mensen zien de overduidelijke voordelen. Dus ja, als ik de prins morgen zie, dan ga ik dat punt natuurlijk maken.” Op de vraag of hij de deal dan zou verdedigen zei hij: “Jazeker. Het is nog niet aan de orde gekomen.” De premier en de prins zouden elkaar vrijdag ontmoeten in de marge van die vergadering.

De Britse overheid heeft met het Afrikaanse land afgesproken dat het asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk opneemt in ruil voor 120 miljoen pond (139 miljoen euro), om zo de immigratie in te perken. Vorige week hield het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het laatste moment de eerste vlucht tegen die asielzoekers vanuit het VK naar Kigali zou brengen. Woensdag presenteerde de Britse regering een wet om dit mensenrechtenhof te omzeilen.