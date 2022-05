Jon Hamm nerveus door vele regels voor ontmoeting prins William

Jon Hamm heeft eerder deze maand oog in oog gestaan met prins William en diens vrouw Catherine. De Mad Men-acteur was van tevoren erg nerveus voor de ontmoeting tijdens de première van Top Gun: Maverick. Dat had vooral te maken met alle regels waaraan hij zich moest houden.

“Je moet Zijne Koninklijke Hoogheid zeggen. Als ze zeggen dat je hun naam mag gebruiken dan mag dat, maar dat mag je niet uit jezelf doen”, vertelde Hamm in de talkshow Live with Kelly and Ryan. “Je mag ze niet zomaar een hand geven, ze moeten hun hand zelf uitsteken. En dan moet je buigen, maar je mag niet te diep buigen.”

De Amerikaanse acteur was onder de indruk van de schoenen die William droeg, maar zijn collega Miles Teller vond vooral de ogen van de prins mooi. “Hij zei: ze zijn zo blauw. Ik verdwaalde in zijn ogen.”

Ook hoofdrolspeler Tom Cruise ontmoette William en Catherine tijdens de première. “We hebben heel veel gemeen”, zei Cruise eerder al over het korte gesprekje dat hij toen voerde. “We houden allebei van Engeland en zijn allebei piloot, we houden allebei van vliegen.”