Jonathan Pryce zei sorry tegen prinses Anne om rol in The Crown

The Crown-ster Jonathan Pryce heeft eens zijn excuses aangeboden aan prinses Anne omdat hij de rol van haar vader prins Philip speelt in de laatste twee seizoenen van de Netflix-serie. Dat deed de Britse acteur op het moment dat hij geridderd werd op Windsor Castle, onthult hij in een interview met Times Radio.

Pryce werd in april 2022 geridderd door Anne en de acteur zat toen midden in de opnames van The Crown. “Er waren geruchten dat ze er iets van had gezien. Dus nadat ze het zwaard lichtjes op de schouder had gelegd en ik weer was opgestaan dacht ik te weten waar ze aan dacht. Ik zei: ‘Ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen.. eh.. sorry?’ En ze zei: ‘Waarom? Het is klaar nu’.”

Volgens Pryce is Anne waarschijnlijk niet de enige uit de Britse koninklijke familie die naar The Crown heeft gekeken. “Een van de castleden heeft iemand uit de familie ontmoet die liet doorschemeren dat ze ernaar hebben gekeken”, aldus de acteur.

De laatste afleveringen van het zesde en laatste seizoen staan sinds vorige week online.