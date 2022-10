Jonathan Pryce ‘zwaar teleurgesteld’ over kritiek op The Crown

Acteur Jonathan Pryce is “zwaar teleurgesteld” in zijn “mede-artiesten” die kritiek hebben geleverd op de Netflix-serie The Crown. Dat zei de Brit, die in het vijfde seizoen van de succesvolle serie prins Philip speelt, tegen entertainmentsite Deadline.

Pryce doelt daarmee onder meer op actrice Judi Dench. Zij noemde verhaallijnen in het nieuwe seizoen “gruwelijk onjuist” en wilde dat de streamingdienst “uit respect” voor wijlen Elizabeth laat zien dat de serie fictief is. Na de kritiek besloot Netflix een disclaimer toe te voegen aan de trailer voor het vijfde seizoen. Daarin valt te lezen dat de serie “een fictieve dramatisering van het verhaal van koningin Elizabeth II” is.

Ook van oud-premier John Major kwam kritiek. Major was boos over een scène waarin hij met toenmalig prins Charles een privégesprek voerde waarin een mogelijk aftreden van de koningin ter sprake kwam. Volgens Major heeft zo’n gesprek nooit plaatsgevonden. Pryce gaf toe dat hij wel begrip had voor de kritiek van Major, “omdat hij er toen was”.

De 75-jarige Pryce betoogde in gesprek met Deadline dat “de overgrote meerderheid weet dat het een drama is. Ze hebben er al vier seizoenen van gezien”. Hij suggereerde ook dat de kritiek nog meer aanzwol door het recente overlijden van de Britse koningin.

Ook zijn collega Imelda Staunton die de rol van koningin Elizabeth, sloot zich daarbij aan. “Het is op een manier wel begrijpelijk”, stelde Staunton. “Ik snap het wel als het nog gevoelig ligt.” Volgens haar is de serie wel “eerlijk en respectvol”, voegde ze daaraan toe.

Het vijfde seizoen van The Crown verschijnt op 9 november. In de nieuwe afleveringen komen de jaren negentig aan bod, als prins Charles en prinses Diana uit elkaar gaan.