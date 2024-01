Jong Almere loopt uit voor Máxima: ga hand nooit meer wassen

Koningin Máxima had flink wat bekijks tijdens haar bezoek aan Almere Haven. De koningin kwam er praten met buurtbewoners, maar werd ook onderweg naar de volgende locatie als een bekende Nederlander benaderd.

“Ik ga mijn hand nooit meer wassen”, schreeuwde één van de kinderen, die Máxima net de hand had geschud. Tientallen jongeren waren op het bezoek afgekomen: op de fiets, lopend of met de elektrische Fatbike. Máxima nam tijdens haar wandelingetjes de tijd voor selfies en het schudden van handen. Door het luide gegil van de kinderen was echter niet altijd goed te horen wat er werd gezegd. “Oh my god!”, klonk het onder de jongeren. “Máxima is hier gewoon!”

Tijdens de gesprekken met buurtbewoners in buurtcentra en scholen stonden kinderen en ouderen voor de deur te wachten, in de hoop een glimp van de koningin op te vangen. Máxima kon wel lachen om de hysterie onder de kinderen. Ze zwaaide af en toe door het raam naar buiten.

Het bezoek van Máxima was één van de eerste van het jaar. Dat het een bezoek aan de provincie Flevoland is, is opvallend. In 2023 bracht zowel koningin Máxima als haar man koning Willem-Alexander geen werkbezoek aan de provincie. Het is de enige provincie waar het koningspaar in het afgelopen jaar niet is geweest.