Jonge muzikale talenten geven concert voor koningin Mary

Koningin Mary van Denemarken heeft een concert bijgewoond in het Koninklijk Deens Conservatorium. Jonge muzikale talenten gaven dinsdag een optreden voor de vrouw van koning Frederik.

Het was de eerste keer dat Mary het conservatorium bezocht sinds zij daar beschermvrouwe van is. Ze nam die functie over van koningin Margrethe toen zij in januari vorig jaar afstand deed van de Deense troon.

Voorafgaand aan het concert kreeg Mary een rondleiding door het gebouw, dat is ontworpen door architect Vilhelm Lauritzen. Tijdens die rondleiding leerde Mary over het werk van het conservatorium en de ontwikkeling van de klassieke muziekcultuur.