Jongste dochter prinses Madeleine maakt debuut

Prinses Adrienne van Zweden mag volgende maand haar eerste koninklijke taak uitvoeren. De 7-jarige dochter van prinses Madeleine en Chris O’Neill debuteert met een bezoek aan de provincie Blekinge, heeft het hof aangekondigd.

Adrienne is de hertogin van Blekinge en gaat op 18 juni samen met haar ouders naar de zuidelijke provincie. Op het programma staan onder meer een bezoek aan de stad Karlskrona en het Blekinge Museum.

De prinses is de jongste van de in totaal drie kinderen van Madeleine. Haar moeder is de jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Adrienne maakte eerder al wel haar opwachting bij enkele koninklijke gelegenheden, zoals recent bij de viering van de verjaardag van haar opa op het paleis.