Joods-islamitisch netwerk: verbindend gesprek met koningspaar

Het Joods-islamitisch netwerk Yalla! noemt de gesprekken die koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag hadden met Amsterdammers over de situatie in Gaza “mooi en verbindend”. Dat zegt medevoorzitter Chantal Suissa-Runne. “Er was veel ruimte voor de pijn en de onmacht die ook gevoeld wordt in de Nederlandse samenleving.” Onder meer mensenrechten en zorgen om het toegenomen antisemitisme kwamen aan bod.

Het koningspaar ging in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema in gesprek met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers en vervolgens met Amsterdammers met een Palestijnse, Joodse en islamitische achtergrond.

Suissa-Runne benadrukte het belang van de voortrekkersrol die Halsema heeft gespeeld bij het faciliteren van gesprekken in de ambtswoning. “Onze burgemeester is na 7 oktober als een malle gesprekken gaan organiseren en is echt een lichtend voorbeeld geweest voor het hele land. Dat vond het koningspaar ook. Verder zei koningspaar nog dat het zo belangrijk is om elkaar in de ogen te blijven kijken en dat dit soort initiatieven daarvoor zo belangrijk zijn.”