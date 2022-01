Jordaanse koning Abdullah (60) en zoon Hashem (17) jarig

Het Jordaanse koningshuis viert zondag niet één, maar twee verjaardagen. Koning Abdullah II is zondag 60 jaar geworden. Zijn jongste zoon, prins Hashem, is 17 jaar geworden.

Rania, de vrouw van de koning, plaatst een video van hem op haar Instagram- en Twitteraccount, waarbij ze schrijft: “Hij leeft in onze harten en wij in de zijne. Gefeliciteerd, Zijne Majesteit.” In de video is onder meer te zien dat Abdullah II werkzaamheden verricht namens het koningshuis. Daarnaast deelt Rania een foto van haarzelf en Abdullah II op haar Instagramaccount, waarbij ze schrijft dat haar hart aan de koning toebehoort.

Ook de Roemeense koninklijke familie feliciteert de koning. “Vandaag, 30 januari 2022, viert koning Abdullah II van Jordanië zijn 60ste verjaardag”, schrijft het koningshuis bij een foto op Twitter. “Gelukkige verjaardag Zijne Majesteit! Voor deze gelegenheid stuurde Hare Majesteit Margaretha van Roemenië een brief aan de Hasjemitische soeverein.”