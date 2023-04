Jordaanse koning Abdullah bezoekt keizer Naruhito

Koning Abdullah van Jordanië, zijn vrouw koningin Rania en zoon kroonprins Hoessein hebben dinsdag een ontmoeting gehad met het Japanse keizerspaar. Keizer Naruhito en keizerin Masako ontvingen het gezelschap op het keizerlijk paleis in Tokio.

Het vijftal sprak onder meer over de vriendschap tussen Jordanië en Japan, over nieuwe samenwerkingen op verschillende gebieden en recente regionale en internationale ontwikkelingen, meldt het Jordaanse persbureau Petra. Tijdens de bijeenkomst hielden de aanwezigen hun mondkapjes op, is op foto’s te zien.

Abdullah, Rania en Hoessein zijn al enkele dagen in Japan. Eerder dinsdag brachten de koning en zijn zoon al een bezoek aan premier Fumio Kishida.