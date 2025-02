Koning Abdullah van Jordanië wordt dinsdag geopereerd. Dat heeft het Jordaanse hof in een verklaring laten weten. Het gaat volgens het hof om een kleine operatie. De 63-jarige monarch wordt behandeld aan een littekenbreuk.

De ingreep wordt uitgevoerd in het King Hussein Medical City-ziekenhuis. Het is niet bekend hoelang Abdullah in het ziekenhuis moet blijven.