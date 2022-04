Jordaanse koning Abdullah naar Duitsland voor herniaoperatie

Koning Abdullah II van Jordanië gaat zondag naar Duitsland voor een operatie. Hij wordt in Frankfurt geopereerd aan een hernia, zo meldt het Jordaanse hof zaterdag.

Artsen in Jordanië hebben de koning geadviseerd om naar Duitsland te gaan. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hernia’s. Daarna moet hij een week rust houden.

De 60-jarige Abdullah heeft al lange tijd last van pijn in zijn wervelkolom. Dat komt mede door het parachutespringen dat hij lang deed. Ook de druk op een zenuw als gevolg van een hernia is de laatste tijd erger geworden. Abdullah had daardoor veel pijn en moet daarom met spoed worden geopereerd.