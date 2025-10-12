Jordaanse koning Abdullah naar Gaza-vredestop in Egypte

De Jordaanse koning Abdullah zal maandag aanwezig zijn bij de Gaza-vredestop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Dat meldt de Jordaanse staatstelevisie Al-Mamlaka TV.

Volgens de zender neemt Jordanië deel aan de top, die wordt voorgezeten door de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en de Amerikaanse president Donald Trump.

Aan de bijeenkomst nemen meer dan twintig wereldleiders deel om te praten over de toekomst van Gaza. Tijdens de top vindt waarschijnlijk ook de ceremoniële ondertekening van het vredesakkoord plaats.