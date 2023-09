Jordaanse koning Abdullah ontvangt zeven ambassadeurs op paleis

Koning Abdullah (61) van Jordanië heeft zeven onlangs aangestelde ambassadeurs in zijn land verwelkomd, meldt het hof zondag. De vorst ontving hen in het Basman Palace, in de hoofdstad Amman.

Het gaat om diplomaten uit respectievelijk Brazilië, Tsjechië, Bosnië en Herzegovina, Duitsland, de Verenigde Staten, Peru en de Europese Unie.

Abdullah kreeg tijdens de ceremonie hun geloofsbrieven overhandigd. Hierin staat dat de diplomaat gemachtigd is om namens het staatshoofd of de regering van zijn land te mogen spreken.