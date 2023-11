Jordaanse koning bespreekt oorlogsgeweld Gaza met premier Libanon

De Jordaanse koning Abdullah heeft het zondag met waarnemend premier Najib Mikati van Libanon gehad over de gevolgen van het aanhoudende geweld tijdens de oorlog tussen Hamas en Israël, meldt staatspersbureau Petra. De twee spraken onder meer over het voorkomen van verdere escalatie in de regio, nu ook de Libanese beweging Hezbollah met aanvallen bij het conflict betrokken is.

Abdullah herhaalde aan Mikati zijn oproep om als regio “samen druk uit te blijven oefenen op de internationale gemeenschap”, om zo een staakt-het-vuren te kunnen bereiken. Hiervoor pleitte hij ook zaterdag, toen hij tijdens een bijeenkomst buitenlandministers uit verschillende Arabische landen ontving in hoofdstad Amman. Ook sprak hij de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

Volgens de 61-jarige vorst, die vergezeld werd door zijn zoon kroonprins Hoessein, vormt het stoppen van het geweld de eerste stap voor “het zoeken naar een definitieve en rechtvaardige oplossing” voor de Palestijnen.

Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober, zijn door bombardementen van het Israëlische leger 9770 Palestijnen gedood. Onder hen zouden 4800 kinderen zijn. Het dodental aan Israëlische zijde staat sindsdien op minimaal 1400 slachtoffers.