Jordaanse koning en koningin op audiëntie bij paus Franciscus

Paus Franciscus heeft donderdag de Jordaanse koning Abdullah en zijn vrouw koningin Rania op audiëntie gehad. Dat gebeurde in het Apostolisch Paleis, ook wel Pauselijk Paleis of Heilig Paleis genoemd in Vaticaanstad.

Het Apostolisch Paleis is het officiële woon- en werkpaleis van de paus. Rania droeg een zwarte jurk met lange mouwen en een sluier, zoals het Vaticaanse protocol voorschrijft.

Ook Margaretha van Roemenië en haar echtgenoot Radu gingen donderdag op audiëntie bij paus Franciscus.