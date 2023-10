Jordaanse koning en koningin praten met VN-organisaties over Gaza

De Jordaanse koning Abdullah en zijn vrouw, koningin Rania, hebben onlangs met vertegenwoordigers van VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA en UNICEF gesproken over de humanitaire situatie in Gaza, meldt het hof op X. Zo had Abdullah het met Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van UNRWA, over het belang van het “onmiddellijk stopzetten” van de oorlog, om zo humanitaire organisaties ongehinderd hun werk te kunnen laten doen.

Ook herhaalde de 61-jarige vorst zijn oproep aan andere landen om UNRWA te blijven steunen. Na de volledige blokkade, die Israël kort na de verrassingsaanval van Hamas afkondigde, wordt sinds afgelopen week slechts mondjesmaat humanitaire hulp toegelaten voor Palestijnse burgers in de Gazastrook.

Koningin Rania ontving dinsdag een delegatie van kinderrechtenorganisatie UNICEF om over de gevolgen te praten van het oorlogsgeweld tegen kinderen. Sinds het begin van de oorlog zijn volgens de laatste Palestijnse cijfers 8306 Gazanen gedood door aanvallen van het Israëlische leger, onder hen zouden 3457 kinderen zijn.