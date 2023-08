Jordaanse koning en kroonprins bezoeken nieuwe kabelbaan

De Jordaanse koning Abdullah (61) en zijn zoon kroonprins Hussein (29) hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de in juli geopende kabelbaan in de noordelijke stad Ajlun. De royals werden er rondgeleid en spraken er ook met enkele bezoekers, meldt het hof op X, voorheen Twitter.

De attractie trok sinds de opening al enkele tienduizenden bezoekers. Volgens de koning zijn “investeringen rondom dit project noodzakelijk voor het creëren van werkgelegenheid”, is te lezen in het bericht op X.

De afstand tussen begin- en eindpunt, van het kasteel in Ajlun naar het Esthafina bos, is 2,5 kilometer waarbij de cabines tot maximaal 1250 meter boven zeeniveau komen. De kabelbaan werd vanwege de coronapandemie later dan gepland opgeleverd en kostte 11 miljoen dinar (ruim 14 miljoen euro), een rit duurt gemiddeld tien minuten.