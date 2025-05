Jordaanse koning herhaalt steun aan Syrië bij wederopbouw

Koning Abdullah van Jordanië heeft donderdag opnieuw gezegd dat zijn land Syrië zal steunen in de wederopbouw, na de jarenlange burgeroorlog die in het buurland woedde. Dat deed de 63-jarige royal tijdens een telefoongesprek met de Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa, meldt het hof op X.

“Zijne Majesteit herhaalde dat Jordanië de Syriërs steunt bij de wederopbouw van hun land op een manier die de veiligheid, stabiliteit en territoriale integriteit van Syrië waarborgt”, staat in een verklaring over het gesprek. Ook sprak Abdullah zijn voornemen uit dat beide landen in de toekomst nog meer gaan samenwerken.

In februari ontving de vorst Al-Sharaa in Jordanië. Dat bezoek ging over hoe de onderlinge banden weer aangehaald konden worden, na de val van het regime van dictator Bashar al-Assad in december vorig jaar.