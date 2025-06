Jordaanse koning laat 28 kinderen evacueren uit de Gazastrook

In opdracht van de Jordaanse koning Abdullah zijn woensdag in totaal 28 kinderen geëvacueerd uit de Gazastrook. Het zou gaan om zieke en gewonde kinderen, onder wie ook jonge kankerpatiënten, melden media in het land. Het is de vierde groep die het door oorlog verscheurde gebied verlaat, sinds de 63-jarige koning in februari aankondigde tweeduizend zieke kinderen uit Gaza medisch te willen behandelen.

Die toezegging deed hij in het Witte Huis tijdens een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Sindsdien kwamen al 39 jonge patiënten aan in Jordanië, vergezeld door in totaal 75 familieleden.

Sinds het uitbreken van de oorlog, waarbij inmiddels zeker 55.000 Palestijnen zijn gedood en honderdduizenden zijn ontheemd, probeert Jordanië geregeld bij te dragen aan de dringende medische behoeften in Gaza. Zo beheert het land er twee veldhospitalen en ging de Jordaanse luchtmacht, om de locaties te bevoorraden en noodhulp het gebied binnen te krijgen, de voorbije maanden geregeld over tot luchtdroppings.