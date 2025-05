Jordaanse koning laat jonge kankerpatiënten evacueren uit Gaza

In opdracht van de Jordaanse koning Abdullah zijn woensdag vier kankerpatiënten, met twaalf van hun familieleden uit de Gazastrook geëvacueerd om in Jordanië te worden behandeld. Dat meldt staatspersbureau Petra. Het betreft de tweede groep kinderen uit het door oorlog verwoeste gebied, die wordt opgevangen. In februari kondigde de 63-jarige royal, toen op bezoek in het Witte Huis, aan om voor in totaal tweeduizend zieke kinderen uit Gaza een medische behandeling te faciliteren.

De eerste keer konden 29 kinderen Gaza verlaten. De groep die woensdag aankwam, is inmiddels overgebracht naar het King Hussein Cancer Center in hoofdstad Amman.

Ook in Gaza voorziet het land in de dringende medische behoefte van de burgerbevolking. Zo heeft het land er twee veldhospitalen, en worden deze geregeld bevoorraad met luchtdroppings door de Jordaanse luchtmacht. Zowel Abdullah als zijn dochter prinses Iman vloog sinds het uitbreken van de Gazaoorlog een keer mee met zo’n vlucht.