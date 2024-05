Jordaanse koning laat voor 97e keer noodhulp droppen boven Gaza

De Jordaanse luchtmacht heeft van koning Abdullah voor de 97e keer opdracht gekregen om noodhulp te droppen boven de Gazastrook. Dat meldt staatspersbureau Petra. De actie van donderdag, waarbij in het zuiden van de enclave in totaal drie droppings werden uitgevoerd, vond plaats in samenwerking met de Duitse en Egyptische luchtmacht.

De teller voor het totale aantal luchtdroppings boven Gaza, ook door andere landen, staat sinds het begin van de oorlog op 250. Zelf vloog de koning tot twee keer toe mee met zo’n vlucht. Het laatst op 27 februari, waarvan door het hof ook beelden zijn gedeeld. Diens dochter, de 23-jarige prinses Salma, vloog medio december ook mee met de Jordaanse luchtmacht. Die vlucht was voor het bevoorraden van het veldhospitaal dat het land heeft in Gaza.

Tijdens een ontmoeting woensdag met de directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties benadrukte zowel de 62-jarige vorst als zijn vrouw, koningin Rania, dat “het noodzakelijk is om een continue stroom van noodhulp aan Palestijnen in de Gazastrook in stand te houden”. Het gesprek ging verder ook over hoe de VN-organisatie meehelpt in het ondersteunen van de ruim 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen in het land.