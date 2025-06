Jordaanse koning naar VS voor werkbezoek aan economisch forum

De Jordaanse koning Abdullah begint donderdag aan een meerdaags werkbezoek aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer aanwezig is op het economisch forum in Sun Valley. Dat meldt het hof op X. Daar zal de 63-jarige royal “internationale politieke en economische leiders ontmoeten, en CEO’s van enkele vooraanstaande bedrijven in de VS”, staat in een verklaring.

In Sacramento, in de staat Californië, staan vervolgens ontmoetingen op het programma met vertegenwoordigers van de California Public Employees’ Retirement System Agency (CalPERS), dat het grootste pensioenfonds in de VS beheert.

Tijdens zijn afwezigheid is prins Ali bin Hussein (49), zijn halfbroer, aangewezen als regent.