Jordaanse koning spreekt met Italiaanse premier over Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandag ontmoetingen gehad met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en president Sergio Mattarella. Hij sprak met hen onder meer over de ontwikkelingen in Gaza.

De koning onderstreepte tijdens zijn onderhoud met Meloni de urgentie om de toevoer van hulpgoederen aan Gaza te hervatten, meldt het Jordaanse persbureau Petra. Ook prees Abdullah de cruciale rol van Italië bij het verstrekken van humanitaire hulp en de bijdrage aan de luchtbrug die door Jordanië is opgezet om hulpzendingen naar de Palestijnen in Gaza over te brengen.

Abdullah gaat na zijn bezoek aan Italië nog niet naar huis. De koning vliegt eerst naar Frankrijk voor een werkbezoek. Zijn zoon kroonprins Hoessein is tijdens zijn afwezigheid regent.