Jordaanse koning veroordeelt opnieuw Israëlische aanval op Qatar

Tijdens het bezoek van de emir van Qatar aan Jordanië woensdag, heeft koning Abdullah opnieuw zijn steun uitgesproken aan Qatar na de Israëlische luchtaanval vorige week. Net als vele andere leiders wereldwijd deed hij dit ook vlak na de aanval. Die was gericht op de politieke leiding van Hamas, die sinds jaren in Qatar verblijft.

Volgens Hamas hebben alle kopstukken de raketaanval overleefd. Onder de zes mensen die wel werden gedood waren de zoon van Hamas-leider Khalil al-Hayya en een Qatarese veiligheidsfunctionaris.

De Jordaanse vorst sprak in hoofdstad Amman van een “verraderlijke Israëlische aanval” en steunt Qatar in “alle maatregelen die worden genomen om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Qatar te behouden”.

Net als leiders en buitenlandministers van andere Arabische en islamitische landen, nam de 63-jarige royal afgelopen weekeinde in Doha deel aan een top naar aanleiding van de aanval. Alle deelnemende landen werden opgeroepen hun banden met Israël te herzien.