Jordaanse koning viert historische kwalificatie voor WK voetbal

Koning Abdullah van Jordanië is dolblij dat zijn land volgend jaar voor het eerst meedoet aan het wereldkampioenschap voetbal. Op X spreekt de trotse vorst van een “historische kwalificatie”.

Abdullah keek de beslissende wedstrijd tegen Oman, die Jordanië met 3-0 won, in de Jordaanse ambassade in Londen. Hij is momenteel bezig aan een werkbezoek aan Europa. Eerder donderdag ontmoette hij de Spaanse koning Felipe in Madrid en ’s middags was hij alweer in Londen voor een gesprek met de Britse premier Keir Starmer.

Het Jordaanse hof deelde op Instagram foto’s van het ‘voetbalfeestje’ in de ambassade. Daarop is te zien dat de koning, voor de gelegenheid gekleed in voetbalshirt, met spanning naar de wedstrijd kijkt.