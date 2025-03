Jordaanse koning: wederopbouw Gaza zonder ontheemding Palestijnen

De Jordaanse koning Abdullah heeft zaterdag gebeld met de Canadese premier Justin Trudeau. De 63-jarige royal en Trudeau bespraken onder meer de toekomst van de Gazastrook, meldt staatspersbureau Petra. De wederopbouw van Gaza moet volgens Abdullah alleen plaatsvinden “zonder de inwoners te ontheemden”.

Ze bespraken ook het belang van het handhaven van het staakt-het-vuren in het gebied. Ook waren de twee het eens over het opvoeren van de “internationale inspanningen” voor humanitaire hulp.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaakte de Gazastrook te willen overnemen om er de “Rivièra van het Midden-Oosten” van te maken, zet de Jordaanse koning zich in voor een alternatief plan voor de wederopbouw van de verwoeste kuststrook. Na een eerste overleg hierover met regionale leiders vorige week in de Saudische hoofdstad Riyad, wordt aanstaande dinsdag tijdens een Arabische top in Caïro verder gepraat over dat eigen plan voor Gaza.