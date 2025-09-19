Jordaanse kroonprins Hoessein dineert met vicepresident JD Vance

De Jordaanse kroonprins Hoessein bin Abdullah II en zijn vrouw prinses Rajwa Al-Hussein hebben donderdag gedineerd in Washington. Het diner, onderdeel van hun bezoek aan de VS, werd georganiseerd door de Amerikaanse vicepresident JD Vance en zijn vrouw Usha Vance.

Volgens het Jordan News Agency bespraken Hoessein en Vance de nauwe banden tussen Jordanië en de Verenigde Staten en verkenden ze mogelijkheden om de samenwerking te versterken.

De 31-jarige Hoessein had eerder die dag bijeenkomsten met onder anderen de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, meldt Roya News.