Jordaanse kroonprins Hoessein viert 31e verjaardag

Kroonprins Hoessein van Jordanië viert zaterdag zijn 31e verjaardag. Het Jordaanse hof feliciteerde de troonopvolger op sociale media met zijn verjaardag en deelde een foto van Hoessein met zijn vader, koning Abdullah.

Ook koningin Rania liet de verjaardag van haar zoon niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij deelde een foto van Hoessein met zijn dochter Iman. “Gefeliciteerd mijn lieve Hoessein – de grootste held van baby Iman!”

Hoessein en zijn vrouw prinses Rajwa waren deze week nog in Venetië. Het stel was met dochter Iman in Italië voor de bruiloft van Jeff Bezos.