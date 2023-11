Jordaanse kroonprins op bezoek bij gewonden veldhospitaal Gaza

De Jordaanse kroonprins Hoessein heeft dinsdag in een kliniek in hoofdstad Amman medici bezocht die er behandeld worden, melden media uit het land. Zij raakten ruim twee weken geleden gewond in het Jordaanse veldhospitaal in het noorden van de Gazastrook, dat toen door Israëlische luchtaanvallen werd geraakt.

Het personeel van het veldhospitaal werd maandag, tijdens de door Israël en Hamas overeengekomen gevechtspauze, geëvacueerd uit de Gazastrook. Op foto’s is te zien dat de 29-jarige troonopvolger ze bloemen brengt en de hand schudt.

Vorige week zette Jordanië een tweede veldhospitaal op in de Gazastrook. Deze nieuwe locatie in het zuidelijk gelegen Khan Younis moet de functie van het eerste veldhospitaal, dat tot de verplichte evacuatie enkele dagen geleden al sinds 2009 in gebruik was, gaan vervangen om gewonde Palestijnen te behandelen.