Jordaanse kroonprins trouwt met Rajwa Khalid Al Saif

De Jordaanse kroonprins Hoessein is in het huwelijk getreden met Rajwa Khalid Al Saif. Dat gebeurde tijdens een korte ceremonie in het Zahran-paleis in Amman, waarbij het huwelijkscontract werd ondertekend en ringen werden uitgewisseld.

Hoessein, gekleed in militair uniform, keek stralend toe hoe zijn jongere broer Hashem zijn bruid binnenleidde. Rajwa had een witte jurk met lange sleep aangetrokken, een ontwerp van de Libanese Elie Saab. In de sleep zijn bloemen geborduurd. In het haar droeg Rajwa een tiara. Na de huwelijksvoltrekking maakte het Jordaanse hof bekend dat ze nu de titel prinses draagt.

Na de ceremonie kregen de gasten de kans om het pasgetrouwde stel te feliciteren. Onder hen waren leden van alle Europese koninklijke huizen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren er namens Nederland bij. Hun dochter prinses Amalia is alleen bij het afsluitende feest.