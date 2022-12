Jordaanse kroonprins trouwt op 1 juni

Kroonprins Hoessein van Jordanië heeft een trouwdatum geprikt. De oudste zoon van koning Abdullah treedt op 1 juni in het huwelijk met zijn verloofde Rajwa, heeft het Jordaanse hof bekendgemaakt.

Waar het feest plaatsheeft is nog niet bekendgemaakt.

Hoessein maakte half augustus bekend dat hij en Rajwa trouwplannen hebben. Koningin Rania, de moeder van Hoessein, deelde destijds op haar Instagrampagina een paar foto’s van het aanstaande bruidspaar. “Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om zoveel vreugde in mijn hart te hebben”, meldde ze.