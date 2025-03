Jordaanse prins Feisal grijpt naast IOC-voorzitterschap

De Jordaanse prins Feisal is niet de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geworden. De leden stemden voor oud-zwemster Kirsty Coventry. Ze is de eerste vrouw die voorzitter wordt van het IOC en ook de eerste Afrikaan.

Feisal is de broer van koning Abdullah en was een van de zeven kandidaten om de huidige voorzitter Thomas Bach op te volgen. Hij behoorde vooraf niet tot de voornaamste kanshebbers.

De prins is sinds 2003 voorzitter van het Jordaanse Olympisch Comité. Sinds 2019 heeft Feisal zitting in het uitvoerend comité van het IOC. Daarnaast bekleedt hij binnen de organisatie diverse functies in werkgroepen.

Bij de stemming voor de nieuwe voorzitter in het Griekse Pylos waren ook andere royals aanwezig. Prins Albert van Monaco en de Britse prinses Anne zijn allebei lid van het IOC.