Jordaanse prinses Iman getrouwd in koninklijk paleis

De Jordaanse prinses Iman, de oudste dochter van koning Abdullah en koningin Rania, is zondag getrouwd. De ceremonie vanuit het koninklijk paleis in Amman was live te volgen op social media en de Jordaanse tv. De 26-jarige Iman trouwde met de 28-jarige zakenman Jameel Alexander Thermiotis.

Iman koos voor een witte jurk met details van kant en een lange sleep. De tiara die ze droeg was volgens verschillende media van haar oma prinses Muna al-Hussein. De bruid werd door haar oudere broer, kroonprins Hoessein, naar het altaar begeleid. Daar gaf koning Abdullah zijn dochter weg.

Onder de zo’n 150 gasten waren veel hoogwaardigheidsbekleders. Ook Rajwa Khalid Al-Saif, de verloofde van Hoessein, was bij de huwelijksvoltrekking. Hoessein en Rajwa treden op 1 juni in het huwelijk.