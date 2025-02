Jordaanse prinses Iman moeder geworden van dochter

De Jordaanse prinses Iman en haar man Jameel Thermiotis zijn voor het eerst ouders geworden. Koningin Rania deelde via sociale media dat Iman is bevallen van een dochter genaamd Amina.

“We zijn dankbaar en dolgelukkig om Amina te verwelkomen, de nieuwste aanwinst voor onze familie”, aldus een trotse grootmoeder. “Gefeliciteerd Jameel en Iman.” Bij haar bericht deelde Rania foto’s waarop het kleine meisje te zien is. Op de beelden wordt het meisje vastgehouden door haar moeder Iman, grootmoeder Rania en grootvader koning Abdullah.

Iman is het tweede kind van Abdullah en Rania. Kroonprins Hoessein is haar oudere broer. In augustus vorig jaar kreeg hij zijn eerste kind samen met zijn vrouw Rajwa.