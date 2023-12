Jordaanse prinses vliegt mee tijdens dropping hulp boven Gaza

De dochter van het Jordaanse koningspaar, prinses Salma, is donderdag met de Jordaanse luchtmacht meegevlogen om medische voorraden boven Gaza te droppen. Deze zijn bedoeld voor het Jordaans veldhospitaal in het zuiden van de Gazastrook, meldt het leger in een verklaring.

De 23-jarige prinses, een van de twee dochters van koning Abdullah en koningin Rania, bekleedt de rang van eerste luitenant/piloot binnen de Jordaanse luchtmacht.

Het is de vijfde keer sinds het begin van de oorlog op 7 oktober dat er medische voorraden worden gedropt voor een van de twee veldhospitalen. De eerste locatie, die sinds 2009 in het noorden van Gaza staat, werd vorige maand na aanvallen van het Israëlische leger geëvacueerd. Bij die luchtaanvallen raakten ook enkele medici gewond.