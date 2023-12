Jordaanse royals staan in kerstboodschap stil bij Gaza-oorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft zondag in een kerstboodschap zijn zorgen herhaald over de situatie in de Gazastrook. Verder had de 61-jarige vorst het in zijn bericht op X over christenen in Jeruzalem en Bethlehem, die het vanwege de beperkingen daar en de oorlog in Gaza “ontbreekt aan vreugde en vrede, terwijl de rest van de wereld Kerstmis viert”.

Ook zijn zoon, kroonprins Hoessein, stond op kerstavond stil bij de gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij deelde op zijn Instagram Stories een AI-foto van een kerstboom, gebouwd van puin, te midden van een verwoeste woonwijk in de Gazastrook. In het bijschrijft wenst hij “dat iedere kerstviering ons dichter bij het streven naar vrede brengt”.

Koningin Rania, zelf dochter van Palestijnse ouders, wenst op X haar “christelijke broeders en zusters hoop en voorspoed”. Ook bidt ze dat “God vrede brengt in het Heilige Land en onze wereld zegent met medeleven en barmhartigheid”.