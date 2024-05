Abdullah naar VS en Italië om te praten over einde oorlog Gaza

De Jordaanse koning Abdullah vertrekt naar de Verenigde Staten en later ook Italië om daar verder te praten over een “onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” van de oorlog in de Gazastrook. Dat meldt staatspersbureau Petra woensdag. Een dag eerder nog sprak Abdullah in hoofdstad Amman met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken over de spanningen in het Midden-Oosten.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de 62-jarige vorst de VS bezoekt om het daar te hebben over het conflict. In februari bezocht hij het land ook. Met de Amerikaanse president Joe Biden nam hij zich toen voor om een gevechtspauze te realiseren tussen Israël en Hamas. Inspanningen voor zo’n wapenstilstand, die ook tijdens de voor moslims heilige vastenmaand ramadan zou plaatsvinden, bleken tevergeefs.

Zijn bezoek aan de VS maakte deel uit van een rondgang langs ook Canada, Frankrijk en Duitsland. Wat het exacte programma van deze reis zal zijn, is niet bekendgemaakt.