Abdullah ontvangt beterschapswensen na succesvolle operatie

Koning Abdullah heeft een hele serie beterschapswensen gekregen. De Jordaanse vorst, die dinsdag met succes werd geopereerd aan een hernia, kreeg belletjes van de Palestijnse president, de kroonprins van Abu Dhabi en de Irakese minister-president, heeft het hof woensdag gemeld.

Het paleis maakte afgelopen weekeinde bekend dat Abdullah naar Duitsland was gereisd voor een operatie. Hij ging in een ziekenhuis in Frankfurt onder het mes. Dinsdag liet het hof weten dat de operatie succesvol was verlopen.

De 60-jarige Abdullah heeft al lange tijd last van pijn in zijn wervelkolom. Dat komt mede door het parachutespringen dat hij lang deed. Ook de druk op een zenuw als gevolg van een hernia is de laatste tijd erger geworden. Abdullah had daardoor veel pijn en moest daarom met spoed worden geopereerd.