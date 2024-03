Abdullah uit zorgen aan Scholz over opschorten steun aan UNRWA

De Jordaanse koning Abdullah heeft het zondag tijdens een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gehad over de opgeschorte steun van zijn land aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Dat meldt het hof op X. Aan Scholz maakte de 62-jarige vorst kenbaar welke “negatieve gevolgen het stopzetten van de financiering kan hebben voor Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Jordanië”.

Net zoals Libanon en Syrië is Jordanië sterk afhankelijk van de hulp die UNRWA biedt. Volgens de organisatie huisvest het land met “ruim 2 miljoen vluchtelingen” de grootste groep Palestijnen van de landen waar UNRWA actief is.

Met Scholz had Abdullah het ook over “noodzaak voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren” van de oorlog in de Gazastrook en het belang van “het opvoeren van internationale inspanningen om voldoende humanitaire hulp te leveren in Gaza”.

Beschuldigingen

Duitsland, maar ook andere landen in West-Europa en elders in de wereld, zegden de steun aan UNRWA eind januari op na beschuldigingen van Israël aan het adres van de organisatie. Volgens Israël zouden medewerkers van de VN-organisatie op 7 oktober betrokken zijn geweest bij de inval van Hamas. Uit een vorige week verschenen rapport van UNRWA zou echter blijken dat die aantijgingen voortkomen uit verklaringen van Palestijnse gevangenen die mishandeld en gemarteld zouden zijn.

Sindsdien hebben veel landen, waaronder Australië, Canada en ook de Europese Unie, de (financiële) steun aan UNRWA weer op gang gebracht.