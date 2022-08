Foto’s: dit wordt de toekomstig koningin van Jordanië

Maak kennis met de toekomstig koningin van Jordanië: Rajwa! Kroonprins Hussein (28) heeft zich woensdag 17 augustus verloofd met Rajwa Al-Saif (28), in het huis van haar vader, in het bijzijn van familieleden. Voluit luidt haar naam Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif Bin Abdulaziz Al Saif. Wanneer het huwelijk gaat plaatsvinden is nog niet bekend gemaakt. Koningin Rania reageert op de verloving van haar zoon: ‘Ik had niet gedacht dat het mogelijk was zoveel vreugde in mijn hart te hebben’.

Studente in New York

Veel is er nog niet bekend over de toekomstig echtgenote van kroonprins Hussein. Volgens Jordaanse media is Rajwa geboren in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ze volgde daar de middelbare school en studeerde daarna aan het College of Architecture aan de Syracuse University in New York.

Dubbel feest

Het wordt de tweede bruiloft in het gezin van de Jordaanse koning Abdullah en zijn echtgenote koningin Rania. In juli kondigde het Hof de verloving aan van dochter Iman (25) met Jameel Alexander Thermiotis.