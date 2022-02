Koning Abdullah en koningin Rania ontvangen humanitaire prijs

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben de Zayed Award voor broederschap in ontvangst genomen. Op Instagram deed Rania verslag van de ceremonie in Abu Dhabi en deelde ze wat het betekent dat zij en haar man de prijs hebben gekregen.

De Zayed Award voor broederschap werd in 2019 in het leven geroepen om de ontmoeting tussen paus Franciscus en de groot-imam van Egypte te markeren. De prijs wordt sindsdien ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de broederschap tussen mensen. Dit jaar ging de prijs en de bijbehorende 1 miljoen dollar naar koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië.

Op Instagram laat Rania weten dat ze vereerd is om de prijs met haar man te delen. Ze noemt Abdullah een man met “tolerantie, goede wil en een onwrikbare inzet voor vrede”. De koningin zegt verder “heel trots” te zijn dat ze een prijs in ontvangst mocht nemen die vernoemd is naar sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, iemand die in de Arabische wereld een belangrijk figuur van vrijgevigheid was.