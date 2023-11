Koning Abdullah laat medische hulppakketten in Gazastrook droppen

De luchtmacht van Jordanië heeft in de nacht van zondag op maandag essentiële medische goederen gedropt bij een veldziekenhuis in de Gazastrook. Dat laat de Jordaanse koning Abdullah weten op X.

“Het is onze plicht om onze broeders en zusters die gewond zijn geraakt tijdens de oorlog in Gaza te helpen”, aldus de koning. “We zullen er altijd zijn voor onze Palestijnse broeders.” Volgens het Israëlische leger is deze Jordaanse dropping van medische hulpgoederen door Israël met Amman gecoördineerd.

Abdullah heeft zich meermaals uitgesproken tegen de militaire acties van Israël in Gaza. Tijdens een vredestop in de Egyptische hoofdstad Caïro in oktober zei hij onder meer: “Israëlische leiders moeten begrijpen dat er geen militaire oplossing is voor hun veiligheidszorgen. Op dit moment is Israël bezig met het letterlijk uithongeren van de burgers in Gaza. Maar de Palestijnen hongeren al decennia naar hoop, vrijheid en een toekomst.”

Jordanië trok vorige week uit protest tegen de oorlog in de Gazastrook zijn ambassadeur uit Israël terug. Ook is de Israëlische ambassadeur voorlopig niet meer welkom in de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij aan het begin van de oorlog vertrok om veiligheidsredenen.