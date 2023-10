Koning Jordanië praat met directeur WFP over situatie in Gaza

De Jordaanse koning Abdullah heeft met de directrice van het Wereldvoedselprogramma (WFP) gesproken over de nijpende humanitaire situatie in de Gazastrook. Het gesprek met Cindy McCain ging onder meer over de rol die het WFP kan spelen om binnen de internationale gemeenschap de noodzaak voor hulp aan inwoners van de Gazastrook meer onder de aandacht te brengen, meldt het hof op X. Bij het gesprek was ook kroonprins Hoessein aanwezig.

Over de situatie in de Gazastrook zei McCain blij te zijn met de rol die Jordanië al jarenlang speelt bij het verlenen van “vitale hulp” aan de burgerbevolking daar. Ook benadrukte ze het belang van de voortdurende toevoer van voedsel, medicijnen en noodhulp. Na de door Israël opgelegde blokkade, vlak na de verrassingsaanval van Hamas op 7 oktober, is er een schrijnend tekort aan water, voedsel, medicijnen en brandstof. Sinds zaterdag laat Israël mondjesmaat hulp toe via de grensovergang met Egypte.

Vandaar ook dat Abdullah McCain opriep om te blijven zorgen voor de medische en hulpinfrastructuur in de Gazastrook. Zo vroeg hij haar de samenwerking tussen de VN-hulporganisatie en zijn land nog verder uit te bouwen, om zo ook in de toekomst voedselschaarste onder groepen vluchtelingen tegen te kunnen gaan.

Sinds de geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël staat het dodental in de Gazastrook op meer dan 4600. Aan Israëlische zijde kwamen sindsdien zeker 1400 mensen om.