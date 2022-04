Koningin Rania neemt deel aan iftar

Koningin Rania van Jordanië heeft dinsdagavond een iftar bijgewoond in Al-Karak. De vorstin nam samen met vrouwen uit de stad deel aan de maaltijd, die moslims tijdens de ramadan na zonsondergang eten om het vasten te verbreken.

De koningin van Jordanië at de maaltijd op het kasteel van Al-Karak, waar ook vrouwen die actief zijn op het gebied van onderwijs, sociaal welzijn, cultuur, vrijwilligerswerk en liefdadigheid waren uitgenodigd. Op Instagram schreef Rania dat ze “verheugd was om zich vandaag bij een groep prachtige vrouwen uit Al-Karak te voegen voor iftar”, en dat ze “voor altijd trots is” op hun liefde om te geven en goed te doen.

Rania wenste de aanwezigen een gezegende heilige maand en voegde eraan toe dat ze deze gezellige bijeenkomsten erg heeft gemist. “Ramadan is altijd een maand van goede wil, zegeningen en het opnieuw verbinden met geliefden, maar dit jaar voelt het nog specialer dan anders – misschien omdat we de afgelopen twee jaar niet in staat zijn geweest om samen te komen voor een iftar als deze”, aldus de koningin.

Toen op 1 april de ramadan begon, deelde de echtgenote van koning Abdullah op Twitter mee: “De heiligste maand van het jaar is aangebroken. Moge dat vrede en zegeningen voor iedereen inluiden.” Rania organiseert deze ramadan een umrah naar Mekka: in totaal nemen 550 vrouwen uit heel Jordanië deel aan deze kleine bedevaart, waarvan de eerste groep dinsdag uit Jordanië is vertrokken.