Journalist uit rechtbank verwijderd na overtreding in Høiby-zaak

Een journalist van het Noorse blad Se og Hør is vrijdag uit de rechtbank verwijderd waar de verslaggever de zaak tegen Marius Borg Høiby volgde. Het incident vond plaats nadat de naam van het slachtoffer, in de media aangeduid als de Frogner-vrouw, per ongeluk werd gepubliceerd. Dat meldt het Noorse persbureau NTB.

Mette Yvonne Larsen, de advocaat van het slachtoffer, verzocht rechter Jon Sverdrup Efjestad na de lunchpauze om de betrokken journalist per direct uit de rechtszaal te verwijderen.

“Ik hoop dat we snel een verklaring krijgen”, aldus Efjestad. “We hebben nu vijf overtredingen gehad van vijf verschillende media. Het vertrouwen in de pers begint af te nemen.” De journalist in kwestie bood hierna namens zichzelf en het blad zijn excuses aan.

‘Gestoord’

Se og Hør kwam eerder op de dag ook ter sprake tijdens de verklaring van de zoon van Mette-Marit. Hij liet weten dat hij na zijn arrestatie in 2024 gebruikmaakte van twee telefoons, omdat hij ervan overtuigd was dat hij door het blad werd afgeluisterd. “Want zo gestoord zijn ze”, aldus Høiby.

De rechtbank in Oslo had voordat de zaak-Høiby van start ging duidelijk gemaakt dat zowel hij als de slachtoffers niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden. Eerder deze week kreeg de Noorse publieke omroep NRK een boete van 400.000 kroon (ruim 35.500 euro) opgelegd vanwege het tonen van beelden van twee slachtoffers in de rechtszaak. Ook werden twee medewerkers van de kranten Aftenposten en Dagbladet afgelopen maand uit de rechtszaal gezet voor het overtreden van het fotoverbod.