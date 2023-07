Juan Carlos aangekomen in Spanje voor derde bezoek

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos is woensdag aangekomen voor zijn derde bezoek aan Spanje sinds zijn verhuizing naar Abu Dhabi in 2020. Persbureau AFP spotte de vader van de huidige koning Felipe op de luchthaven van Vigo, in de noordwestelijke regio Galicië. Daar arriveerde Juan Carlos (85) met een privévliegtuig.

Een ingewijde vertelde dinsdag al aan AFP dat Juan Carlos voor een bezoek zou terugkeren naar Spanje. Hij zal er naar verluidt een zeilrace bijwonen.

Juan Carlos emigreerde naar Abu Dhabi nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijkheid over financiële transacties. Sindsdien kwam hij twee keer terug naar Spanje. De laatste keer was in april.